Gaziantep Onur’u arıyor: 10 yaşındaki otizmli çocuk 2 gündür kayıp

2 gündür devam eden arama çalışmalarına Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'den gelen AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma komando timleri, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibi, köy güvenlik korucuları ve çeşitli STK'ların ekiplerince havadan, karadan ve Fırat Nehri üzerinden arama çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te ikamet eden Murat ile Aynur Özdemir çifti, 10 yaşındaki oğulları otizmli Onur Özdemir ile birlikte 24 Mayıs Cumartesi günü Araban ilçesine bağlı kırsal Hasanoğlu Mahallesi'ndeki Antep fıstığı bahçelerine gitti. Anne-baba, fıstık bahçesinde bakım çalışmalarını sürdürdükleri sırada saat 16.00 sıralarında çocuklarının olmadığını fark etti. Çocuklarını bir türlü bulamayan anne-baba, akşam saatlerine kadar aramalarına rağmen Onur'u bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine üzerine kırsal mahalleye çok sayıda ekip sevk edildi. Araban ilçesinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, Fırat nehrine yakın olan mahalledeki arama çalışmaları Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekiplerinin yanı sıra Gaziantep ve komşu illerden gelen AFAD ekipleri, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibi, köy güvenlik korucularının katılımıyla sürüyor.

Küçük Onur'u arama çalışmaları havadan dronlarla, yerden de arama komandolar, arama-kurtarma ekipleri ve kokuya duyarlı köpek desteğiyle devam ediyor. Araban İlçe Müftülüğü de tüm köylerdeki camilerde anons yaptırarak vatandaşlardan duyarlı olmaları ve gerekirse arama çalışmalarına destek verilmeleri istedi.