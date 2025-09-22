Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda kaza 2 kişi öldü

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Nizip ile Birecik arasındaki bölümünde gerçekleşti. İddiaya göre, Hasan Ali yönetimindeki minibüs, seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolda savrularak defalarca takla attı ve yol kenarına devrildi.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerine göre araçta bulunan Curiye El Uglan (45) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 8 kişi ise ilk müdahalenin ardından Nizip ve Birecik Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Hayatını kaybeden iki kadının cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.