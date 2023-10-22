Gaziantep’e  59 bin 522 deprem konutu

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalarına başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem bölgesinde yapımına başladığı afet konutu ve köy evleri hızla yükseldi. Depremden en çok etkilenen şehirlerden Gaziantep'te de afet konutları, köy evleri ve iş yerlerinin yapımı devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Gaziantep'te yapılan konut sayısına ilişkin bilgi verdi. Bakan Özhaseki Gaziantep'te; 29 bin 315 afet konutu, 12 bin 607 köy evi, 17 bin 600 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 59 bin 522 bağımsız bölüm yaptıklarını belirtti.

Bakan Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, verdikleri sözü tuttuklarını ve Gaziantep'te de konutların yükseldiğini vurguladı. Gaziantep'te sağlam, güvenli ve çevre dostu inşa edilen evlerin görüntülerine yer verilen bir video da paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, yapımına hiç vakit kaybetmeden başladıkları 24 bin 977 afet konutu ve köy evinin hızla yükseldiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki; Gaziantep'te gayretle, şevkle çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. "Yerinde Dönüşüm" projesine Gaziantep'te başvuranların sayısına ilişkin de bilgi veren Bakan Özhaseki, yaptığı paylaşımda; "Yerinde Dönüşüm projesinde, şu ana kadar başvuru yapılan 10 bin 954 konut ve iş yerimiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.