Gaziantepli mucit koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Meslek lisesinden mezun olduktan sonra evinin bir odasında kurduğu atölyede ürettiği radarla büyük firmaların dikkatlerini üzerine çeken Şeyh Müslüm İncedal, bir ay önce rahatsızlanınca başvurduğu hastanede yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen İncedal, yoğun bakımda 25 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

2 çocuk babası olan İncedal kendi imkanlarıyla yaptığı hava radar sistemi Video Optik Radar'la (VİDAR) dikkatleri üzerine çekerek, Aselsan ve Havelsan gibi savunma sanayii şirketlerinden ilgi görmüştü. Ürettiği elle kullanılabilen radar, TSK'nın düzenlediği çok sayıda askeri operasyonda kullanılmıştı.

Cihazları yabancı ülkelerden de talep gören ve yüzlerce mühendisin çalıştığı firmalara tek başına meydan okumasıyla tanınan İncedal, avuç içine sığacak kadar küçülttüğü Video Optik Radar (VİDAR) 4K görüntü vermesinden dolayı Aselsan'ın cihazından bir adım daha ötede olduğunu söylemişti.

Adana'da büyüyen İncedal bir ropörtajında, "Adana'da İncirlik Üssü'nde görev yapan Amerikan askerlerine verilen ve Rusya'nın teknolojik gücünü gösteren yayınlar olurdu. Biz onları belli bir süre sonra kitapçılardan alırdık. Bunlara olan ilgi bende bir hayal oluşturdu. Elektronik okuyup optik konusunda kendimi geliştirmek istedim. Meslek lisesi elektrik bölümü mezunuyum. Bugün öğrencilere bildiklerimi aktarmak için sosyal medyada bir kanal kurup videolatlr paylaştım. Evlendikten sonra eşim başta tepki gösterdi. Ama baktı ki uğraştığım işler kazanca da dönüşebiliyor. Ardından o da işin bir ucundan tuttu. Bana yardımcı da oluyor" demişti.