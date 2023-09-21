Gaziantep’te 16 kişi ölmüştü: Şoföre verilen ceza şoke etti!

'YOL GÜVENLİĞİ SAĞLANSA KAZA OLMAYABİLİRDİ'

Duruşmada savunma yapan Abdülkadir Memiş ise kazanın karayolları ve trafik ekiplerinin ihmali sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Gerekli önlemlerin alınmadığı için kazanın meydana geldiği iddiasını yineleyerek, suçlamaları reddedip, cani veya katil olmadığını ifade eden Abdülkadir Memiş, şöyle konuştu:

"Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Ben bilerek ve isteyerek bir eylemde bulunmadım. Zaten orada deliller bellidir ve mevcuttur. Ben kimseyi öldürmedim. Burada cani ve azılı bir katil gibi tutuluyorum. Benim 3 tane küçük çocuğum var. Onların yaşam hakları alındı. Bu nasıl bilinçli bir şey olabilir. Ben de o arabanın içerisindeydim. Ölen şahısların hiçbirisini tanımıyorum, ekmeğimin peşinde olan bir çalışanım. Şimdi karayolları ve trafik ekiplerinin güvenliği sağlamaması nedeniyle böyle elim bir kaza meydana gelmiştir. Yol güvenliği tamamen sağlanmış olsaydı bu kaza meydana gelmeyebilirdi. Benim kesinlikle bir suçum yok. Üzerime atılan hiçbir suçu kabul etmiyorum. Ben ilk ifademde pişman olduğumu söylemiştim. Vicdanı olan insan nasıl rahatsızlık duymaz. Ben pişmanım. Ben bu arabaya ilk defa o gün bindim. Benim bu arabanın durumu ile ilgili bir fikrim yok. Arızaları bilirkişi raporunda okurken öğrendim. Benim önceki kazadan haberim yoktu. Normal seyir halinde gidiyordum. Ben daha önce bir kazada ben de ağabeyimi kaybettim. Ben herkesi anlıyorum, aynı acıyı ben de yaşadım. Bazıları benim gibi baba ve evlattı ben çok iyi anlıyorum herkesi. Ben bu yaşıma kadar bir karıncayı dahi bilerek incitmedim."