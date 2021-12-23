Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş vahşi pitbull saldırısına uğramıştı! Acılı baba konuştu!

Aile ve doktorlarla görüşen Fatma Şahin küçük kızın sağlık durumunun iyiye gittiğini 4-5 günlük süre sonunda müjdeli bir haber vermeyi umduklarını söyledi.
Küçük kızın ve ailesinin yanında olacaklarını, hukuki ve idari süreci takip edeceklerini belirten Fatma Şahin, vatandaşlara da çağrıda bulunarak kanunlarla beslenmesi yasaklanmış köpek ırklarını besleyen kişileri ihbar etmelerini istedi.
Şahin, "Meclisimizin aldığı kararla bu tür köpek ırklarının kesinlikle açıkta beslenmemesi gerekiyor. Bu olayda 400 hanelik sitede hem de site yönetiminin bu köpekleri bahçedeki bir kulübede beslediklerini öğrendik. Bu tür hayvanlar kesinlikle bakanlığın veya belediyelerin barınaklarında beslenmeli.
Bizim hayvan barınağımızda uzman arkadaşlarımız bu tür hayvanlarla ilgileniyor. Geçen aylarda yaptığımız ve yeni biten bir hayvan barınağımız var. Çok kapsamlı bir merkez. Doğay, çevreyi, insanları ve hayvanları gözeten bit anlayışla inşa edildi" dedi.
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Küçük kızın babası ve Halası ile bir süre sohbet eden Şahin, "Süreç boyunca ailemizin yanında olacağız. Kendilerine her türlü desteği sağlayacağız. Bu konuda sağlık bakanlığımızın valimizin ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işbirliği ile süreç içerisindeyiz" diye konuştu.
Olay hakkında Şahin'e bilgi veren aile ise 400 hanenin yaşadığı sitede bu köpeklerin uzun süredir bir kulübede tutulduğunu tüm uyarılara rağmen köpeklerin götürülmediğini söyledi.
Olayın yaşanmasından sonra Sağlık Bakanlığı, valilik ve diğer devlet kurumlarının kendilerine her türlü desteği sağladığını belirten aile üyeleri hastanede de kızlarına gerekli ilginin üst düzeyde gösterildiğini kaydetti.
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Başkan Şahin, talihsiz kızın babası Hüseyin Ateş, halası Hatice Öztürk ve amcası Cuma Ateş ile bir süre sohbet ederek moral verdi.
Baba Hüseyin Ateş ziyaret esnasında Şahin'e, "Bu hayvanları besleyen sitenin kendi yöneticisidir. Bu sitede oturan kişiler ona emanettir.