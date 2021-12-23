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Fatma Şahin'den pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in ailesine ziyaret! 23.12.2021 | 22:58
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Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı 23.12.2021 | 20:01
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Göz doktorunun burnunu kırdı 23.12.2021 | 18:37
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Bakan Koca duyurdu! Hıfzıssıhha kaldığı yerden aşı üretmeye devam edecek 23.12.2021 | 17:54
04:47
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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalar 23.12.2021 | 15:13
06:28
İstanbul Havalimanı'nda uçaklara kimyasal koruma | Video 23.12.2021 | 13:18
01:30
Hava Durumu 23-12-2021 23.12.2021 | 08:00
13:22
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TURKOVAC açıklaması 22.12.2021 | 14:32
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Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar 22.12.2021 | 12:52
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Ekonomimize tuzaklar kuruldu" 22.12.2021 | 12:43
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Hava Durumu 21-12-2021 21.12.2021 | 08:00
Türkiye, Gaziantep'teki pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e ağladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin saldırıya uğrayarak yaralanan Asiye Ateş'in ailesini hastanede ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.