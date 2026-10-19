Gaziantep’te 5,6 milyon liralık silahlı ve biber gazlı kuyumcu soygunu: O anlar kamerada





SİLAHLI VE BİBER GAZLI KUYUMCU SOYGUNU SANİYE SANİYE KAMERADA

Şüphelilerin kuyumcuya gelme, silah ve biber gazıyla kuyumcuyu soyma ve sonrasında aynı araçla kaçma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kuyumcuya gelme anı, içeri girerek kuyumcuyu etkisiz hale getirme ve altınları çalma anları ile kuyumcunun uzun süre soygunculara direnmeye çalıştığı anlar yer aldı. Kaçan soyguncuları yakalama ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör