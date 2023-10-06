Gaziantep’te 6 kişinin öldüğü kazayı 3 savcı soruşturacak

Nurdağı ilçesinin Sakçagözü Mahallesinde D400 kara yolundaki trafik ışıklarında Tahsin Ergin yönetimindeki 27 YC 694 plakalı hafriyat kamyonu, ışıklarda duran 27 AHU 776 plakalı otomobile çarptıktan sonra 27 MC 1015 plakalı minibüse ve 34 UZ 7893 plakalı otomobile de çarpıp devrildi.

Karayolunun kan gölüne döndüğü kazada ikisi çocuk 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken 17 kişi de yaralandı.

Ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri de hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından D400 karayolu uzun süre trafiğe kapanırken, feci kazayı soruşturmak için İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 savcı görevlendirildi.

Öte yandan 6 kişinin ölümüne, 16 kişinin de yaralanmasına neden olan kazada kamyon sürücüsü Tahsin Ergin'in de yaralandığı, hastanede tedavi altına alınan Ergin hakkında gözaltı kararı alındığı ve tedavisinin ardından Emniyete götürüleceği ögrenildi.