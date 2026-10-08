Gaziantep’te acı olay! Minik Efe 5 katlı binadan beton zemine düştü

Olay, önceki gün Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Müslüm Efe Aslan, ailesiyle birlikte yaşadığı 5 katlı binanın teras katından aşağıya bakmaya çalışırken dengesini kaybederek düştü.
KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI
Olay sonrası ağır yaralanan küçük Müslüm Efe, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Cenaze, Gaziantep adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.