Gaziantep’te acı olay! Minik Efe 5 katlı binadan beton zemine düştü

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Olay sonrası ağır yaralanan küçük Müslüm Efe, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.