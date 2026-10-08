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Giriş Tarihi: 08.10.2026 12:01 Son Güncelleme: 08.10.2026 12:13

Gaziantep’te acı olay! Minik Efe 5 katlı binadan beton zemine düştü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. 5 katlı binanın teras katından düşen 4 yaşındaki Müslüm Efe Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşte detaylar…

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Gaziantep’te acı olay! Minik Efe 5 katlı binadan beton zemine düştü
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Olay, önceki gün Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Müslüm Efe Aslan, ailesiyle birlikte yaşadığı 5 katlı binanın teras katından aşağıya bakmaya çalışırken dengesini kaybederek düştü.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Olay sonrası ağır yaralanan küçük Müslüm Efe, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Cenaze, Gaziantep adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#NİZİP #GAZİANTEP

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Gaziantep’te acı olay! Minik Efe 5 katlı binadan beton zemine düştü
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