Gaziantep’te arazi kavgası! Aileler arasında savaş gibi kavga

İslahiye ilçesinin Elbistanhöyüğü mahallesinde meydana gelen olayda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle S.P., F.P., Y.P., A.P. ve M.P. isimli şahıslar ile Y.Y., K.Y., M.H.Y. ve D.S. isimli şahıslar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtığı silahlı kavgada S.P. isimli şahıs ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi alırken yaralı olan S.P. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, jandarma ekipleri şüphelilerin ikametlerinde yaptığı aramada olayda kullanıldığı belirlenen 3 av tüfeği, 2 tabanca ile bunlara ait çok sayıda fişek ve mermi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerden M.H.Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilerken diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.