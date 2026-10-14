Gaziantep'te gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kent merkezinde gece saatlerine doğru başlayan şimşek fırtınası geceyi gündüze çevirdi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız etkili olan şimşek fırtınasına yoğun gök gürültüsü eşlik etti.

Gaziantep'te art arda şimşekler çaktı: Gece gündüze döndü

Şimşek fırtınası ile birlikte sağanak da etkili oldu. Kısa sürede etkisini arttıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Kente gök gürültülü yağışın gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.