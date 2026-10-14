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Giriş Tarihi: 14.10.2026 23:53 Son Güncelleme: 15.10.2026 00:00

Gaziantep’te art arda şimşekler çaktı: Gece gündüze döndü

Gaziantep’te art arda çakan şimşekler geceyi gündüze çevirirken beraberinde sağanak ve gök gürültüsü etkili oldu.

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İHA
Gaziantep’te art arda şimşekler çaktı: Gece gündüze döndü
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Gaziantep'te gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kent merkezinde gece saatlerine doğru başlayan şimşek fırtınası geceyi gündüze çevirdi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız etkili olan şimşek fırtınasına yoğun gök gürültüsü eşlik etti.

Gaziantep'te art arda şimşekler çaktı: Gece gündüze döndü

Şimşek fırtınası ile birlikte sağanak da etkili oldu. Kısa sürede etkisini arttıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Kente gök gürültülü yağışın gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

#GAZİANTEP
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Gaziantep’te art arda şimşekler çaktı: Gece gündüze döndü
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