Gaziantep’te bıçaklı kavga! 1 ölü

Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesi Özdemir Bey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 12 yaşındaki H.G. ile 11 yaşındaki Y.G., yolda yürüyen Suriye uyruklu 15 yaşındaki Muhammed ile "yan bakma" meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed göğsünden bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay sonrasında kaçan ve 5 suç kaydı olduğu öğrenilen H.G. ile 1 suç kaydı bulunan 11 yaşındaki Y.G.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.