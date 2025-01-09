Gaziantep’te çifte kaza! 2 ölü 3 ağır yaralı

Araban ilçesinin kırsal Beydilli Mahallesinde meydana gelen kazada, fıstık arazisinde çift süren ve eve dönen Garip Koca yönetimindeki traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada traktör sürücü Garip Koca (65) ve eşi Meryem Koca (63) feci şekilde olay yerinde can verdiler.

Kaza ihbarı üzerine olay yerinde gelen jandarma, 112 Acil sağlık ekipleri ve nöbetçi savcının araştırması sonrasında karı kocanın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MOTOSİKLETE ÇARPMAMAK İÇİN...

Şahinbey ilçesinin Çamlıca Mahallesinde meydana gelen kazada ise, bir otomobil sürücüsü önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü ve 2 yolcu ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edilen üç kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.