Gaziantep’te DEAŞ’ın finans kaynağına şafak operasyonu: 13 gözaltı

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda DEAŞ terör örgütünün finansman kaynaklarının deşifre edilmesi ve finanse edilmesinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı'nın da destek verdiği teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda DEAŞ terör örgütüne finans desteği sağlayan 13 şüpheli tespit edildi. Şüpheli şahısların yakalanması için 12 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. Yapılan şafak operasyonu ile 13 şüpheli saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların bulundukları adreslerde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere el konuldu.Yakalanan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.