Ramazan Çopuroğlu (18) idaresindeki otomobil, Oğuzeli-Karkamış kara yolunun Uğurova mevkisinde, İsmail Çiftçi'nin (26) kullandığı tırla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Oğuzeli Devlet Hastanesi, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Çopuroğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilde bulunan yaralılardan Abdulkadir T. (17), Arda Murat E. (16) ve Umut A'nın (16) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör