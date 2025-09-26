Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te feci kaza! 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 26.9.2025 01:45

Gaziantep'te feci kaza! 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Kilis karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 02 ABR 728 plakalı otomobil, Y.S. yönetimindeki 27 ALC 576 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller takla atarken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

