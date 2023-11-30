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Giriş Tarihi: 30.11.2023 23:04

Gaziantep'te feci kaza: İki kardeş hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki TIR ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Mahir Havvat (23) hayatını kaybederken, ağabeyi Onur Havvat (28) yaralandı.

DHA
Gaziantep’te feci kaza: İki kardeş hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye-Hassa yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen Mahir Havvat yönetimindeki 27 BRM 83 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve önce Hasan K.'nın kullandığı 31 AON 790 plakalı demir yüklü TIR'a, ardından Fırat D. idaresindeki 31 RAY 39 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Mahir Havvat ile ağabeyi Onur Havvat'ı itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Mahir Havvat, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Onur Havvat'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İki kardeşi ayıran kaza ile ilgili TIR sürücüleri Hasan K. ile Fırat D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Gaziantep'te feci kaza: İki kardeş hayatını kaybetti
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