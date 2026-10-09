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Giriş Tarihi: 09.10.2026 22:34 Son Güncelleme: 09.10.2026 22:49

Gaziantep'te feci kaza: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi;1 ölü,7 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde, otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada Rıza Kaya (35) yaşamını yitirdi,2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

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DHA DHA
Gaziantep’te feci kaza: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi;1 ölü,7 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Sayburun Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed S. (39) yönetimindeki 27 ME 9658 plakalı mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile Rıza Kaya (35) yönetimindeki 27 J 1606 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Rıza Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada 2'si çocuk 7 kişi ise yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların Acil Servisteki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#ACİL SERVİS #NURDAĞI #GAZİANTEP
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Gaziantep'te feci kaza: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi;1 ölü,7 yaralı
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