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Giriş Tarihi: 9.3.2025 15:01

Gaziantep'te feci olay! Otomobil ve minibüs birbirine girdi!

Gazaiantep'te, otomobilin aynı yöne giden minibüse çarptığı kazada 22 yaşındaki Suriyeli Muaid El Halid yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

DHA
Gaziantep’te feci olay! Otomobil ve minibüs birbirine girdi!

Kaza, öğle saatlerinde Sani Konukoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 AHS 596 plakalı otomobil, önünde giden Muaid El Halid'in kullandığı 27 MD 4456 plakalı minibüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Muaid El Halid'in yaşamını yitirdiği, yanındaki Halıd H., (27), Abubekir A., (37) ve Casim H.'nin (23) yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Muaid El Halid'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Gaziantep'te feci olay! Otomobil ve minibüs birbirine girdi!
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