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Giriş Tarihi: 13.10.2026 11:22

Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep’te jandarmanın yürüttüğü çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile FETÖ/PDY bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli yakalandı. İki kişi, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik iki ilçede çalışma başlattı. İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.'yi İslahiye'de yakaladı.

Şahinbey'de ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasında, örgütle bağlantısı bulunduğu değerlendirilen E.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. de adli işlemleri tamamlanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

#GAZİANTEP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
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Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
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