Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik iki ilçede çalışma başlattı. İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.'yi İslahiye'de yakaladı.

Şahinbey'de ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasında, örgütle bağlantısı bulunduğu değerlendirilen E.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. de adli işlemleri tamamlanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.