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Giriş Tarihi: 10.11.2026 14:52

Gaziantep'te hasta ve hasta yakınlarından menfaat sağlayan 2 şüpheliye operasyon düzenlendi: Evlerinden servet çıktı!

Gaziantep'te hasta ve hasta yakınlarından maddi menfaat sağladıkları tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda adeta servet çıktı. 8 milyon değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu.

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Gaziantep’te hasta ve hasta yakınlarından menfaat sağlayan 2 şüpheliye operasyon düzenlendi: Evlerinden servet çıktı!
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hasta ve hasta yakınlarından maddi menfaat sağladıkları belirlenen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERİN EVİNDEN SERVET ÇIKTI

Operasyonda şüpheliler yakalanırken, adreslerinde yapılan aramalarda 159 bin 800 TL, 13 bin 800 dolar, 810 sterlin, 6 tam, 4 çeyrek, 3 Cumhuriyet ve 1 Ata altını ile 2 cep telefonu ve 1 notebook ele geçirildi.

Gaziantep'te hasta ve hasta yakınlarından menfaat sağlayan 2 şüphelinin evinde servet çıktı

GÖZALTINA ALINDILAR

Öte yandan şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 8 milyon 200 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GAZİANTEP

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Gaziantep'te hasta ve hasta yakınlarından menfaat sağlayan 2 şüpheliye operasyon düzenlendi: Evlerinden servet çıktı!
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