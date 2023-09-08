Gaziantep’te hastanede temizlik görevlisini bıçaklamıştı: Tutuklandı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki temizlik görevlisi M.Y'yi (40) bıçaklayan Ö.F'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan M.Y, dün husumetli olduğu iddia edilen Ö.F'in saldırısına uğramış, aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Hastanede çalışan bir temizlik görevlisinin eşi olduğu öğrenilen şüpheli Ö.F. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.