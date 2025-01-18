Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, son iki hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik takip ve çalışmalar sonucu; Şahinbey, Şehitkâmil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 16 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarında yapılan adli aramalar neticesinde piyasa değeri 1 milyon 708 bin TL olan; 14 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara, 683 kilogram gümrük kaçağı çay, 201 bin 870 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilmiştir. Yakalanan 16 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.