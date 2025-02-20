Gaziantep’te kadın cinayeti! Katil zanlısı suç makinesi çıktı

Şahinbey ilçesinin Ertuğrulgazi mahallesi Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Bulvarı üzerindeki bir sitede meydana gelen olayda silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri girdikleri evde kalbinin üstünden silahla vurulan 23 yaşındaki Ruha Dabul'u kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan genç kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evde bir tabanca ve boş kovan bulan polis katil zanlısı olan ve olaydan sonra kayıplara karışan kadının kocası Muhammed El Hüseyin'i (32) yakalamak için çalışma başlattı. El Hüseyin'in çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.