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Giriş Tarihi: 29.11.2024 19:14 Son Güncelleme: 29.11.2024 21:58

Gaziantep'te kahreden ölüm! Hayatının baharında soldu

Gaziantep'te 18 yaşındaki bir genç çalıştığı inşaattan düşerek yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te kahreden ölüm! Hayatının baharında soldu

Şehitkamil ilçesindeki Başpınar Organize Sanayi Bölgesi Başpınar mevkiinde meydana gelen olayda bir inşaatta çalışan İbrahim Çelik, henüz bilinmeyen bir nedenle yüksekten düştü. Çelik'i yerde kanlar içinde gören arkadaşları durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Çelik'i ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil Servisten müdahale edilen talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep'te kahreden ölüm! Hayatının baharında soldu
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