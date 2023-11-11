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Giriş Tarihi: 11.11.2023 13:28

Gaziantep’te kanlı hesaplaşma: Husumetlisi tarafından evinin önünde bıçaklandı!

Gaziantep’te Cuma Şimşek ile alacak verecek meselesi yüzünden husumet yaşadığı kişiler arasında tartışma çıktı. Şimşek, evinin önünde bıçaklandı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

DHA
Gaziantep’te kanlı hesaplaşma: Husumetlisi tarafından evinin önünde bıçaklandı!

Kan donduran olay gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Cuma Şimşek (40) ile alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan şahıslar arasında tartışma çıktı. Şimşek'in evinin önünde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir çocuk babası Cuma Şimşek bıçaklandı.

Olay sonrası Şimşek ağır yaralanırken, saldırganlar ise kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şimşek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cuma Şimşek'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlılardan 1'ini yakaladı. Diğer zanlı yada zanlıları yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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Gaziantep’te kanlı hesaplaşma: Husumetlisi tarafından evinin önünde bıçaklandı!
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