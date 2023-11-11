Gaziantep’te kanlı hesaplaşma: Husumetlisi tarafından evinin önünde bıçaklandı!

Olay sonrası Şimşek ağır yaralanırken, saldırganlar ise kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şimşek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cuma Şimşek'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.