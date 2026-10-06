Gaziantep’te kanlı infaz! Düğününe günler kala aracında ölü bulundu

40'TAN FAZLA SUÇ KAYDI BULUNDU

Öte yandan bu hafta nikahı olan Kenan Abuzer Tilki'nin 40'tan fazla suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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