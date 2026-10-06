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Giriş Tarihi: 6.10.2026 12:33

Gaziantep’te kanlı infaz! Düğününe günler kala aracında ölü bulundu

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. Park halindeki aracında otururken silahlı saldırıya uğrayan Kenan Abuzer Tilki (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Tilki’nin bu hafta nikahının olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Gaziantep’te kanlı infaz! Düğününe günler kala aracında ölü bulundu
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Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Kenan Abuzer Tilki arkadaşlarıyla birlikte aracında oturduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARACINDA İNFAZ EDİLDİ

Ağır yaralanan Tilki, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Tilki, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kenan Abuzer Tilki'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

40'TAN FAZLA SUÇ KAYDI BULUNDU

Öte yandan bu hafta nikahı olan Kenan Abuzer Tilki'nin 40'tan fazla suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞAHİNBEY #GAZİANTEP

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Gaziantep’te kanlı infaz! Düğününe günler kala aracında ölü bulundu
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