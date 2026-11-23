Kurbanbaba Mahallesi 24 No'lu Cadde'deki parkta Uğur Dündar K. (35) ile kardeşleri Halil Can K. (22) ve Selahattin K. (33) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Dündar K. kardeşi Halil Can K'yi, 16 yaşındaki oğlu M.C.K. ise amcası Selahattin K'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüphelilerden Uğur Dündar K. yüksekten düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil Can K. ve Selahattin K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından Uğur Dündar K. gözaltına alındı, kaçan M.C.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör