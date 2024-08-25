Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 25.8.2024 01:10 Son Güncelleme: 25.8.2024 03:23

Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te yol yapım çalışmasının olduğu bölgede meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kazanın olduğu yerde Mayıs ayında meydana gelen feci bir kazada ise kontrolden çıkan beton mikseri köy minibüsüne çarpmış, 9 kişi yaşamını yitirmişti. İslahiye-Hatay karayolunun Altınüzüm mahallesi Ağabey mevkiinde Yılmaz Günay yönetimindeki 79 AJ 374 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan 35 HVY 70 plakalı silobaz dorse takılı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, araçta bulunan Hacer Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Yılmaz Günay ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hacer Günay'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın olduğu bölgede Mayıs ayında kontrolden çıkan beton mikserinin köy minibüsüne çarptığı kazada 9 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

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Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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