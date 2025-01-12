Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te köpek katliamı
Giriş Tarihi: 12.1.2025 00:21

Gaziantep'te köpek katliamı

Gaziantep'te 3 yavru köpek işkence yapılarak öldürülmüş halde bulundu.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te köpek katliamı

Oğuzeli ilçesinin kırsal Altunyurt mahallesinde meydana gelen olayda yol kenarında hareketsiz halde 3 köpek gören vatandaşlar baktıklarında yavru olan köpeklerin işkence edilerek öldürüldüğünü anlayınca durumu sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi.

Paylaşımlar üzerine harekete geçen Oğuzeli Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede köpeklerin yaklaşık 24 saat önce öldürüldüğü belirlenirken, kaymakamlıktan yapılan açıklamada olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te köpek katliamı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA