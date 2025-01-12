Gaziantep’te köpek katliamı

Oğuzeli ilçesinin kırsal Altunyurt mahallesinde meydana gelen olayda yol kenarında hareketsiz halde 3 köpek gören vatandaşlar baktıklarında yavru olan köpeklerin işkence edilerek öldürüldüğünü anlayınca durumu sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi.

Paylaşımlar üzerine harekete geçen Oğuzeli Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede köpeklerin yaklaşık 24 saat önce öldürüldüğü belirlenirken, kaymakamlıktan yapılan açıklamada olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.