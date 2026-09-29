Gaziantep’te korku dolu anlar! Tartışma büyüyünce tekmeler yumruklar havada uçuştu: Aracıyla kalabalığın arasına daldı!





ARAÇLA KALABALIĞIN ARASINA DALDI



Tekmeli, taş ve sopalı meydan kavgasına ait dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavga sırasında hafif ticari aracıyla olay yerine gelen bir şahsın, hızla kalabalığın arasına dalarak çok sayıda kişiye çarpma anları yürekleri ağza getirdi. Olayda yaralanan olup olmadığı bilinmezken çevredekilerin çarpma sonrası sürücüyü araçtan indirip darp etme ve panik anları da görüntülerde yer aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör