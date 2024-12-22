Gaziantep’te korkunç kaza: 3 araç birbirine girdi! 1 kişi feci şekilde can verdi!

Kaza, Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi fıstık hali kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, fıstık halinden D-400 karayoluna çıkış yapan 19 yaşındaki Halil İbrahim Yılmaz idaresindeki, Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine ilerleyen N.Y. kontrolündeki tır ile çarpıştıktan sonra savrularak H.Y. idaresindeki otomobile çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç sürücü Halil İbrahim Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaralı bir kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.