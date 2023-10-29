Gaziantep’te küfreden kişiyi uyaran cami imamı bıçaklandı

Kocaoğlan Mahallesi'ndeki Kabasakal Camisi'nde görevli imam Mustafa Bulut (42), cami önünde tuvaletçiye küfreden bir kişiyi uyarınca şahsın oğlu tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bulut'u Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bulut'un hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Gaziantep Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.15 sıralarında Şahinbey ilçemizde Y.S isimli şahıs ile başka bir şahıs tartıştığı esnada cami imamı M.B'nin araya girmesi sonrasında Y.S'nin oğlu A.S'nin olay yerine gelerek Cami İmamımız M.B'yi bıçakla yaraladığı üzücü bir olay meydana gelmiştir. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Cami İmamımız M.B'nin tedavisi devam etmektedir. Olaya karışan Y.S polis ekiplerimiz tarafından yakalanmış, A.S'nin yakalanma çalışmaları devam etmektedir. Valiliğimiz tarafından Cami imamı M.B'nin sağlık durumu ve soruşturma süreci titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Bulut'un Şahinbey İlçe Başkanı olduğu Mil-Diyanet Sen Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada ise, "Gaziantep Şahinbey ilçesi Kabasakal Paşa camii imam hatibi ve Mil-Diyanet Sen Şahinbey İlçe Başkanı Mustafa Bulut, görev yaptığı camii önünde madde bağımlısı bir şahıs tarafından bıçaklanmıştır. Başkanımız hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştır. Evli ve 4 çocuk babası olan başkanımızın yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Yüce Allah'tan Şafi isminin hürmetine şifa niyazında bulunuyoruz" denildi.