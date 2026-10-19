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Giriş Tarihi: 19.10.2026 11:36

Gaziantep’te kuyumcuya silahlı soygun: 3 maskeli şüpheli altınlarla kaçtı

Gaziantep’te bir kuyumcuya giren silahlı ve maskeli 3 kişi, işyeri sahibini biber gazıyla etkisiz hale getirip vitrindeki altınları çaldı. Şüphelilerin kaçtığı aracın, soygundan yarım saat önce çalındığı belirlendi.

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te kuyumcuya silahlı soygun: 3 maskeli şüpheli altınlarla kaçtı
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Şahinbey ilçesinin Bozoklar Mahallesi 177 Nolu Cadde üzerindeki bir kuyumcuda meydana gelen olayda araçla işyerine gelen maskeli 3 şüpheli, silahla havaya ateş açtıktan sonra işyeri sahibi M.E.'ye biber gazı sıktı. M.E.'yi etkisiz hale getiren şüpheliler, vitrindeki miktarı henüz belirlenemeyen altınları alarak geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, şüphelilerin kaçmak için kullandığı aracın olaydan yaklaşık yarım saat önce çalındığı tespit edildi. Polis, soygunu gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

#GAZİANTEP #ŞAHİNBEY
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Gaziantep’te kuyumcuya silahlı soygun: 3 maskeli şüpheli altınlarla kaçtı
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