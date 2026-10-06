Gaziantep'te o görüntüler yürek sızlatmıştı: Cani babadan 2 aylık bebeğe acımasız darp! Cezası onandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 2021 yılında 2 aylık bebek Cihan Göç'ü darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Olayın ardından baba gözaltına alınırken, ağır yaralanan Cihan bebek ise hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilen minik bebeğin babası hakkında açılan davada son sözü Yargıtay söyledi.
CANİ BABADAN PİŞKİN SAVUNMA
Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada anne Semra Göç, eşinin, oğlu Cihan'ı daha önce de darbettiğini belirterek, "Cihan'ın yüzü gözü morarıyordu, ağzından kan geliyordu. Ben ilk başlarda hasta olduğunu sandım." dedi. Cani baba Göç ise "Daha önce oğlumu darp etmedim. Olay günü bir anda gözüm karardı. Bunun bir mazereti yok biliyorum ancak bir an kendimi kaybettim." diyerek kendini savundu. Mahkeme sanığa 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi, ancak dosya istinaf incelemesi için gönderildiği Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince usul ve esasa ilişkin gerekçelerle bozuldu. Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın rızası alınmadan SEGBİS üzerinden savunmasının alınmasını ve bebeğin hayati tehlike geçirmesine rağmen cezanın alt sınırdan tayin edilmesini bozma gerekçesi olarak gösterdi.
YENİDEN YARGILAMADA CEZA ARTIRILDI
Yeniden yapılan yargılamada, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Yunus Göç'ü "Alt Soya ve Çocuğa Karşı Nitelikli Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 16 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, ayrıca sanığın 8 yıl süreyle velayet hakkından yoksun bırakılmasına karar verdi.
YARGITAY "TAKDİRİ İNDİRİM" YOK DEDİ
Kararın taraf avukatlarınca temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Mağdur avukatlarının cezanın yetersiz olduğu, sanık avukatının ise cezanın fazla olduğu ve "takdiri indirim" uygulanması gerektiği yönündeki temyiz itirazlarını inceleyen Daire, yerel mahkemenin kararını yerinde buldu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen 16 yıl hapis cezasını ve takdiri indirim uygulanmaması yönündeki kararı onayarak, mahkumiyet hükmünü kesinleştirdi.