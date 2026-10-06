Gaziantep'te o görüntüler yürek sızlatmıştı: Cani babadan 2 aylık bebeğe acımasız darp! Cezası onandı

CANİ BABADAN PİŞKİN SAVUNMA

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada anne Semra Göç, eşinin, oğlu Cihan'ı daha önce de darbettiğini belirterek, "Cihan'ın yüzü gözü morarıyordu, ağzından kan geliyordu. Ben ilk başlarda hasta olduğunu sandım." dedi. Cani baba Göç ise "Daha önce oğlumu darp etmedim. Olay günü bir anda gözüm karardı. Bunun bir mazereti yok biliyorum ancak bir an kendimi kaybettim." diyerek kendini savundu. Mahkeme sanığa 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi, ancak dosya istinaf incelemesi için gönderildiği Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince usul ve esasa ilişkin gerekçelerle bozuldu. Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın rızası alınmadan SEGBİS üzerinden savunmasının alınmasını ve bebeğin hayati tehlike geçirmesine rağmen cezanın alt sınırdan tayin edilmesini bozma gerekçesi olarak gösterdi.