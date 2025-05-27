Gaziantep’te otizmli Onur Özdemir nerede? 500 kişilik her yerde onu arıyor!

Şu anda yaklaşık 350 personel sahada görev yapıyor, bölge halkından da gönüllü olarak katılanlarla bu sayı yaklaşık 500 kişiye ulaşıyor. Her geçen gün katılım daha da artıyor. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyoruz. Arama ve kurtarma çalışmalarımız aralıksız ve kesintisiz şekilde devam etmektedir.