Gaziantep’te otizmli Onur Özdemir nerede? 500 kişilik her yerde onu arıyor!

Gaziantep'te ikamet eden 3 çocuklu Murat ile Aynur Özdemir çifti, 10 yaşındaki oğulları otizmli Onur Özdemir ile birlikte 24 Mayıs Cumartesi günü Araban ilçesine bağlı kırsal Hasanoğlu Mahallesi'ndeki Antep fıstığı bahçelerine gitmişti.
Aile bahçede çalışırken saat 16.00 sıralarında çocuklarının olmadığını fark edince aramaya başlamış ancak bir türlü bulamayınca akşam saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.
KOMANDO VE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ONUR'U ARIYOR
İhbar üzerine üzerine kırsal mahalleye çok sayıda ekip sevk edildi. Araban ilçesinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, Fırat nehrine yakın olan mahalledeki arama çalışmaları Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekiplerinin yanı sıra Gaziantep ve komşu illerden gelen AFAD ekipleri, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibi, köy güvenlik korucularının katılımıyla sürüyor.
Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, konuşma problemi de bulunan küçük Onur'u arama çalışmaları havadan İHA ve dronlarla, yerden de 500 kişiden oluşan komandolar, arama-kurtarma ekipleri ve kokuya duyarlı K9 köpekleri desteğiyle devam ettiğini bildirdi.
KAYMAKAM İŞÇİMEN AÇIKLADI: 60 KİLOMETRELİK ALANDA ARANIYOR
Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, çalışmaları yerinde takip ederek, gazetecilere, ihbarın alındığı andan itibaren güvenlik güçlerinin hızla arama çalışmalarına başladığını belirtti.
İşçimen, şunları kaydetti:
Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Kilis, Niğde ve Kayseri'den AFAD ekipleri hızlıca olay bölgesine sevk edildi. Komando ekiplerimiz de bölgede görev yapmaya başladı. Aktif olarak 60 kilometrelik bir alanda arama ve tarama faaliyetleri yürütülüyor. Ayrıca insansız hava aracı (İHA) da bölgede çalışmalara destek veriyor. İzci köpekler de arama faaliyetlerine dahil edildi.
Şu anda yaklaşık 350 personel sahada görev yapıyor, bölge halkından da gönüllü olarak katılanlarla bu sayı yaklaşık 500 kişiye ulaşıyor. Her geçen gün katılım daha da artıyor. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyoruz. Arama ve kurtarma çalışmalarımız aralıksız ve kesintisiz şekilde devam etmektedir.