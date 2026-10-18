Gaziantep’te pamuk fabrikasında yangın!

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikanın iç kısmında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatan ekipler, 40 personel ve 15 araçla yangına müdahale ediyor.