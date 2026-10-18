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Giriş Tarihi: 18.10.2026 15:24

Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangın!

Gaziantep 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir pamuk fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye sevk edilen 40 personel ve 15 itfaiye aracı, 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA Yaşam
Gaziantep’te pamuk fabrikasında yangın!
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Gaziantep'in 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren pamuk fabrikasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikanın iç kısmında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatan ekipler, 40 personel ve 15 araçla yangına müdahale ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İtfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikada hasar oluştuğu görüldü. Öte yandan, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GAZİANTEP

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Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangın!
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