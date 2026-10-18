Gaziantep’te pamuk fabrikasında yangın!

Gaziantep'in 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren pamuk fabrikasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikanın iç kısmında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatan ekipler, 40 personel ve 15 araçla yangına müdahale ediyor.
YANGIN KONTROL ALTINDA
İtfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikada hasar oluştuğu görüldü. Öte yandan, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.