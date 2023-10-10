Gaziantep’te polis ekiplerine ateş açıldı

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kolejtepe Mahallesi Şehit Mehmet Uğur Sokakta saat 00.05 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan motorlu yunus polis ekipleri şüphelendikleri bir motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin uyarısına aldırış etmeyen sürücü durmayarak kaçarken şüpheliler de silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu şans eseri kimse yaralanmazken polis ekipleri de kaçan şüphelileri bir süre kovaladı. Yaşanan kovalamacada ateş eden 3 şahıstan 2'si yakalanırken 1'i ise kayıplara karıştı.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği cadde üzerinde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.