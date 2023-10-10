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Giriş Tarihi: 10.10.2023 03:46

Gaziantep’te polis ekiplerine ateş açıldı

Gaziantep Şahinbey’de gece saatlerinde motorlu yunus polis ekipleri şüphelendikleri bir motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin uyarısına aldırış etmeyen araçtaki kişi ya da kişiler, durmayarak kaçarken silahla ateş açtı. Yaşanan kovalamacada ateş eden 3 şahıstan 2’si yakalanırken 1’i ise kayıplara karıştı

İHA
Gaziantep’te polis ekiplerine ateş açıldı

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kolejtepe Mahallesi Şehit Mehmet Uğur Sokakta saat 00.05 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan motorlu yunus polis ekipleri şüphelendikleri bir motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin uyarısına aldırış etmeyen sürücü durmayarak kaçarken şüpheliler de silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu şans eseri kimse yaralanmazken polis ekipleri de kaçan şüphelileri bir süre kovaladı. Yaşanan kovalamacada ateş eden 3 şahıstan 2'si yakalanırken 1'i ise kayıplara karıştı.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği cadde üzerinde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Gaziantep’te polis ekiplerine ateş açıldı
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