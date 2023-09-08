Gaziantep’te sağlık görevlisini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki temizlik görevlisi Mustafa Yıldız'i (40) bıçaklayan Ömer F'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen olaydan, sağlık persineli Mustafa Yıldız (40) kendisini takip ederek görev yaptığı servise gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Defalarca bıçaklanan Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan tarafından tekmelerle de dövülmüştü. Mesai arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan ve görev yaptığı hastanede tedavi altına alınan Yıldız'ın vücudunun çeşitli yerlerinde 16 bıçak yarası tespit edilmişti.

Olaydan sonra gözaltına alınan Ömer F. isimli saldırganın eşinin de aynı hastanede idari personel olarak görev yaptığı öğrenilirken, olay anında çekilen göruntüler ise izleyenleri dehşete düşürmüştü. Göruntülerde defalarca bıçakladığı Yıldız'ı yerde de tekmeleyen saldırganın kendisine engel olmaya çalışanlara, "karışmayın namus meselesi" diye tepki göstermesi ve kelepçelenmesi sırasında da "namus meselesinin cezası ölümdür" diye bağırması dikkat çekmişti.