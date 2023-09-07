Gaziantep’te sağlık personeli 16 yerinden bıçaklandı! Yasak aşk iddiası: Karışmayın namus meselesi!

Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji polikliniğinde görev yapan Mustafa Yıldız, husumetlisi olduğu iddia edilen hastanede çalışan bir kadın personelin eşi tarafından bıçaklandı.

Gaziantep'te hastane personeline bıçaklı saldırı | Video