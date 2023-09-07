Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te sağlık personeli 16 yerinden bıçaklandı! Yasak aşk iddiası: Karışmayın namus meselesi!
Giriş Tarihi: 7.9.2023 12:52 Son Güncelleme: 7.9.2023 12:52

Gaziantep’te sağlık personeli 16 yerinden bıçaklandı! Yasak aşk iddiası: Karışmayın namus meselesi!

Gaziantep Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korkunç bir olay yaşandı. Onkoloji polikliniğinde görev yapan Mustafa Yıldız, husumetlisi olduğu iddia edilen hastanede çalışan bir kadın personelin eşi tarafından 16 yerinden bıçaklandı. Yıldız'ı bıçaklayan Ömer F., "Karışmayın namus meselesi" diye bağırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te sağlık personeli 16 yerinden bıçaklandı! Yasak aşk iddiası: Karışmayın namus meselesi!

Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji polikliniğinde görev yapan Mustafa Yıldız, husumetlisi olduğu iddia edilen hastanede çalışan bir kadın personelin eşi tarafından bıçaklandı.

Gaziantep'te hastane personeline bıçaklı saldırı | Video

16 yerinden bıçaklanan adam, kanlar içinde yere yığıldı. Hastanedekiler ise ekipleri aradı. Bıçaklı saldırgan hastanenin içinde gözaltına alındı.

Yaralı personele ilk yardımı ise arkadaşları yaptı.

Genç adamın, yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı. Dehşet dolu anlar ise vatandaşların kamerasına böyle yansıdı.

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"KARIŞMAYIN NAMUS MESELESİ"
Korkunç görüntülerde saldırgan Ömer F.'nin çevredeki vatandaşlara, "karışmayın namus meselesi" diye bağırıyor.

YASAK AŞK İDDİASI
Kelepçelenen saldırgan daha sonra ise "namus meselesinin cezası ölümdür" diyor.

Olayın yasak aşk nedeniyle yaşandığı iddia ediliyor.

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Gaziantep’te sağlık personeli 16 yerinden bıçaklandı! Yasak aşk iddiası: Karışmayın namus meselesi!
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