Gaziantep’te sağlık personeli 16 yerinden bıçaklandı! Yasak aşk iddiası: Karışmayın namus meselesi!

Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji polikliniğinde görev yapan Mustafa Yıldız, husumetlisi olduğu iddia edilen hastanede çalışan bir kadın personelin eşi tarafından bıçaklandı.
Gaziantep'te hastane personeline bıçaklı saldırı | Video
16 yerinden bıçaklanan adam, kanlar içinde yere yığıldı. Hastanedekiler ise ekipleri aradı. Bıçaklı saldırgan hastanenin içinde gözaltına alındı.
Genç adamın, yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı. Dehşet dolu anlar ise vatandaşların kamerasına böyle yansıdı.
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"KARIŞMAYIN NAMUS MESELESİ"
Korkunç görüntülerde saldırgan Ömer F.'nin çevredeki vatandaşlara, "karışmayın namus meselesi" diye bağırıyor.
YASAK AŞK İDDİASI
Kelepçelenen saldırgan daha sonra ise "namus meselesinin cezası ölümdür" diyor.