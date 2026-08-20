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Giriş Tarihi: 20.08.2026 18:26 Son Güncelleme: 20.08.2026 18:29

Gaziantep'te seyir halindeki tır alev alev yandı

Gaziantep'te seyir halindeki tır bilinmeyen nedenle yanmaya başlayarak kısa sürede alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

İHA
Gaziantep’te seyir halindeki tır alev alev yandı
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Yangın, Gaziantep çevre yolu Küsget Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekip kendisini dışarı attıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı.

Gaziantep'te seyir halindeki tır alev alev yandı

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken tır kullanılamaz hale geldi.

#GAZİANTEP #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Gaziantep'te seyir halindeki tır alev alev yandı
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