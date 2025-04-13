Gaziantep’te silahlı kavga! 18 yaşındaki genç göğsünden vuruldu

Şahinbey ilçesinin Cengiztopel mahallesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Durmuş Karaca ismi henüz bilinmeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar birbirine saldırınca kimliği belirsiz şahıs pompalı tüfekle Karaca'nın göğsüne ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mahalleye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan şahsı ambulansla yakınlardaki Özel Yaşam Hastanesine kaldırdı. Durmuş Karaca burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.