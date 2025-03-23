Gaziantep’te silahlı kavga! 2 genç yaşamını yitirdi

Şehitkamil ilçesinin Sam mahallesi 66013 nolu cadde üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan 3 yaşındaki Fatih Tekin isimli genç olay yerinde hayatını kaybederken, akrabası olan ve ağır yaralanan 24 yaşındaki Enes Şimşek ise 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Meydana gelen silahlı kavga sonrasında güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı.