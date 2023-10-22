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Giriş Tarihi: 22.10.2023 10:21 Son Güncelleme: 22.10.2023 11:10

Gaziantep'te tanker kazası: 3 ölü, 11 yaralı

Gaziantep'te tankerin minibüs, kepçe ve asfaltlama aracına çarptığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te tanker kazası: 3 ölü, 11 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı mevkiinde meydana gelen kazada plakası henüz belirlenemeyen tanker, yol yapım çalışmasının yapıldığı alanda önünde ilerleyen minibüse, ardından da kepçe ve asfaltlama aracına çarptı. Kazada tankerin kupası koparken, asfaltlama aracı ile minibüs alev aldı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince yanan araçlara müdahalede edilirken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni morga gönderildi.

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Gaziantep'te tanker kazası: 3 ölü, 11 yaralı
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