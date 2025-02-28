Gaziantep’te tanker patlaması: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de akaryakıt tankı tamiratı sırasında patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamanın etkisiyle çevredeki işyerlerinin camları kırıldı, park halindeki araçlar zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralananlat Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaşamını yitiren Mehmet Horoz ve bir kişinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.