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Giriş Tarihi: 28.2.2025 10:59 Son Güncelleme: 28.2.2025 11:32

Gaziantep'te tanker patlaması: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Gaziantep Nizip Sanayi Sitesi’nde Akaryakıt Tankı patladı. 2 kişinin öldüğü patlamada çok sayıda kişi de yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te tanker patlaması: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de akaryakıt tankı tamiratı sırasında patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamanın etkisiyle çevredeki işyerlerinin camları kırıldı, park halindeki araçlar zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralananlat Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaşamını yitiren Mehmet Horoz ve bir kişinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Gaziantep'te tanker patlaması: 2 ölü, çok sayıda yaralı var
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