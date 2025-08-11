Gaziantep’te traktör ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Araban ilçesinin Aşağıyufkalı Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında Burak Aktaş yönetimindeki traktör, Aşağı Yufkalı Mahallesi'nde Ahmet Karaoğlan idaresindeki otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ahmet Karaoğlan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Burak Aktaş ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşamını yitiren Ahmet Karaoğlan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.