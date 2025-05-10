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Giriş Tarihi: 10.5.2025 15:58 Son Güncelleme: 10.5.2025 16:23

Gaziantep’te traktör kazası: 59 yaşındaki çiftçi yaşamını yitirdi

Gaziantep’te fıstık bahçesinde çift süren 59 yaşındaki çiftçi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te traktör kazası: 59 yaşındaki çiftçi yaşamını yitirdi

Yavuzeli ilçesinin kırsal Beğendik mahallesinde meydana gelen olayda 59 yaşındaki Hasan Gürbüz, fıstık bahçesinde çift sürdüğü sırada, kullandığı traktörün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı. Gürbüz'ün çift sürdüğü traktörün devrildiğini gören komşuları durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi. İhbar üzerine köye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve köylülerin kaldırdığı traktörün altından ağır yaralı olarak çıkarılan Hasan Gürbüz, ambulansla Yavuzeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürbüz burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Gaziantep’te traktör kazası: 59 yaşındaki çiftçi yaşamını yitirdi
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