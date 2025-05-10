Gaziantep’te traktör kazası: 59 yaşındaki çiftçi yaşamını yitirdi

Yavuzeli ilçesinin kırsal Beğendik mahallesinde meydana gelen olayda 59 yaşındaki Hasan Gürbüz, fıstık bahçesinde çift sürdüğü sırada, kullandığı traktörün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı. Gürbüz'ün çift sürdüğü traktörün devrildiğini gören komşuları durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi. İhbar üzerine köye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve köylülerin kaldırdığı traktörün altından ağır yaralı olarak çıkarılan Hasan Gürbüz, ambulansla Yavuzeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürbüz burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.