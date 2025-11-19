Gaziantep’te traktör kazası! Traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi

Nurdağı ilçesinin Belpınar köyünde meydana gelen olayda tarlada çift süren Haydar Aksoy (61), traktörünün dereye devrilmesi sonucu altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aksoy'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.