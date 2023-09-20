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Giriş Tarihi: 20.9.2023 01:30

Gaziantep'te yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Gaziantep'te, iki grup arasında gündüz saatlerinde yan bakma nedeniyle yaşanan tartışma gece saatlerinde silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı

İHA
Gaziantep’te yan bakma kavgası: 1’i ağır 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında gündüz saatlerinde yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden sona erdi. Gece saatlerinde tekrar karşılaşan iki grup arasında bu sefer kavga çıktı.

SİLAHLI KAVGADA 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede büyüyen kavgada pompalı tüfeklerin ateşlenmesi sonucu İsmail B. (42) ile Mehmet B. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahlı kavga sonucu yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası pompalı tüfeği ateşlediği belirlenen Eren Ö. (23) isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Gaziantep'te yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
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